Quel olibrius a plié la couverture du Lotus bleu en six?

Original le plus convoité du 9e Art, le projet de couverture du « Lotus bleu », estimé entre 2 et 3 millions d’euros, sera mis aux enchères le 21 novembre, à Paris. En 1936, un olibrius l’a plié en six. L’histoire n’a rien d’anecdotique : deux trous d’agrafe pourraient remettre en cause la transparence historique de la vente.