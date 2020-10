Lettre d’Europe: entre la Suisse et l’UE, le milliard de la discorde

En Suisse, on l’appelle avec délicatesse « le milliard de cohésion ». C’est une enveloppe rondelette, de l’ordre du milliard d’euros sur dix ans, destinée aux treize derniers Etats ayant adhéré à l’Union européenne. Objectif : financer « des projets concrets et de qualité » dans les pays en question, afin d’y atténuer les disparités économiques et sociales. La Suisse s’y emploie depuis 2007. Elle considère ce geste comme étant sa « contribution à une Europe sûre, stable, prospère et démocratique. » C’est aussi et surtout une manière de soigner ses relations avec son grand voisin et partenaire économique indispensable qu’est l’UE.