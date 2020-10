Timothy Castagne déçu après la défaite des Diables rouges en Angleterre (2-1): «On aurait dû venir comme numéro un mondial et jouer notre jeu»

Interrogé au micro d’RTL Sports après la défaite des Diables rouges en Angleterre, Timothy Castagne n’a pas masqué sa frustration : « On est déçu car en première période on a eu des occasions. On prend un penalty léger, puis en deuxième mi-temps, on a encore pris un but trop facile. C’est dommage car on sait qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. On devait plus dominer. On aurait dû venir comme numéro un mondial et jouer notre jeu. Il n’y a pas d’excuses. Face à l’Islande, ce ne sera pas facile. »