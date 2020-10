Grand baromètre: départ en fanfare pour De Croo et ses ministres

Merci les amis, il était temps ! » Le Belge sondé dans le cadre de notre Grand baromètre semble avoir accordé une prime de mérite à tous ceux qui ont finalement réussi à se mettre autour de la table pour former un gouvernement fédéral. La performance du nouveau Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), l’illustre parfaitement. Il est désormais la personnalité la plus populaire de Flandre. Sous le feu des projecteurs médiatiques durant toute la période de notre sondage, De Croo a aussi gagné beaucoup de points à Bruxelles et en Wallonie grâce à son démarrage sans faute. Le libéral flamand est désormais deuxième du classement au sud du pays. Il n’y a que sa prédécesseure, Sophie Wilmès (MR), qui parvient à récolter plus de votes favorables.