100 victoires, c’est fort possible

Ainsi, Lewis Hamilton affiche 91 victoires au compteur personnel. Mais il est probable qu’il batte le record de Michael Schumacher dans quinze jours au Portugal ou un peu plus tard, lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne. À moins d’un accident, il sera le grandissime favori des six Grands Prix qu’il reste à disputer dans cette drôle de cette saison. On ne voit d’ailleurs pas – ses adversaires non plus – comment un 7e titre mondial pourrait lui échapper en fin d’année. Un autre record de Michael Schumacher qu’il devrait bientôt égaler.