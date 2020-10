Formule 1: Lewis Hamilton toujours plus près de Schumacher

Lewis Hamilton a transformé une course insipide en événement majeur. Sur la piste mythique du Nurburgring, il a égalé l’enfant du pays au nombre de succès. Très ému en franchissant la ligne d’arrivée, le pilote britannique devrait nous offrir d’autres frissons. Le 7e titre mondial, un autre record de Schumi, n’est plus très loin.

Lewis Hamilton a poursuivi sa marche triomphale, ce dimanche après-midi. Pour la 7e fois de la saison, il a grimpé sur la plus haute marche du podium. En 11 courses, voilà qui laisse pantois. Surtout que le pilote britannique a appliqué sa méthode préférée : prendre les commandes du peloton en début de Grand Prix puis creuser l’écart sur une meute impuissante face à un tel talent et une voiture aussi performante.

Les esprits chagrins affirmeront que ce n’était pas la course la plus passionnante de l’année. On ne peut pas leur donner tout à fait tort. Mais cette victoire routinière et un tantinet soporifique, Lewis Hamilton l’a transformée en un grand moment de sport, une tranche d’émotion.

Comme si l’histoire était écrite par Hollywood avec une bonne dose de glamour, des yeux embués et un geste symbolique – Mick Schumacher qui offre un casque de son père – qui restera gravé à jamais dans les mémoires.