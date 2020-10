Nations League: «Il faut souffrir pour gagner ce genre de match», souligne Southgate après la victoire de l’Angleterre contre les Diables

L’Angleterre a battu la Belgique 2-1 dimanche en Ligue des Nations après avoir été menée au score, prenant la tête du groupe 2. « Il faut souffrir pour gagner ce genre de match », a indiqué Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, au micro de Sky Sports.

Le début de rencontre a été à l’avantage des Diables Rouges, qui ont ouvert le score sur un penalty de Lukaku à la 16e minute. « On connaissait certains problèmes, avec leurs courses, mais trouver la parade à ces problèmes était compliqué », a analysé Southgate. « On n’a pas réussi à conserver suffisamment le ballon, on a été un peu lent dans les remontées et on n’a pas assez écarté leur équipe. Mais c’était un match de très haut niveau et c’est une très bonne expérience. »