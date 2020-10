Trump reprend ses activités publiques

Après avoir été testé positif au Covid-19 et après son geste symbolique de retirer son masque sur le balcon en revenant d’un bref séjour à l’hôpital, le président américain, Donald Trump, candidat à sa réélection, va reprendre ses meetings publics. A ce stade, peu d’éléments ont filtré sur son état de santé. « J’ai été retesté. Je ne connais pas encore le résultat mais j’ai été retesté, et je sais que soit je ne l’ai quasi plus, soit je suis totalement guéri », a-t-il déclaré sur Fox News, samedi. La veille, son médecin assurait de son côté que la reprise de sa vie publique était « sans risques ». Et d’ajouter samedi que le test Covid PCR du matin même montrait « au regard des standards actuellement reconnus, qu’il n’est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d’autres personnes ». Le président américain a donc prévu trois meetings cette semaine (Floride, Pennsylvanie et Iowa). Par sécurité, un débat virtuel devait se tenir entre les deux candidats le 15 octobre, mais Trump a refusé.