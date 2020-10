Romelu Lukaku, buteur face à l’Angleterre: «La déception est énorme»

Même si Batshuayi avait inscrit son petit but contre la Côte d’Ivoire, Romelu Lukaku a rappelé dimanche qu’il était bel et bien l’attaquant nº1 des Diables rouges. Et de loin, laissant les Origi, Benteke et éventuels autres prétendants aux dents longues à des années-lumière. Dimanche, l’attaquant de l’Inter a une nouvelle fois démontré toute la palette de ses qualités, offrant notamment un avantage précoce aux Belges via un penalty qu’il avait lui-même provoqué. Grâce à ce 53e but en 86 sélections, le 13e sur ses 11 derniers matches avec la Belgique, Lukaku s’est encore un peu plus détaché en tête du classement des meilleurs buteurs belges. Mais il regrettait surtout cette belle occasion manquée face à un adversaire de taille. « La déception est énorme parce qu’il y avait moyen de faire mieux », soufflait-il au micro de VTM. « En première période, on s’est créé pas mal d’occasions, on a proposé de beaux mouvements et on dominait notre sujet. Eux n’ont été dangereux que sur phases arrêtées et notamment via ce penalty qui était évitable.