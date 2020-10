Roberto Martinez: «J’attends une réaction en Islande»

Roberto Martinez assume totalement ses choix d’avoir fait monter Verschaeren et Doku en fin de match. Mais le Catalan attend tout de même une réaction collective, mercredi, en Islande.

Roberto Martinez, que s’est-il passé avec Kevin de Bruyne, qui a demandé son changement à la 72e minute ?

Il n’a pas vraiment de blessure, c’était plus un sentiment personnel, il n’était pas à 100 %. Nous avons donc surtout voulu éviter qu’il se blesse.

Pourquoi avoir choisi Yari Verschaeren pour le remplacer ?

Par rapport à son profil, qui se rapproche le plus de Kevin. J’avais envie qu’il trouve les espaces, qu’il soit en position de « un contre un », pour apporter du danger. Et puis, comme pour Doku, c’était une bonne opportunité pour lui. Doku et Verschaeren ont aussi besoin de ce genre de rendez-vous.