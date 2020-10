Angleterre - Belgique: les Diables rouges ont oublié de plier le match

Wembley, ses 90.000 sièges, sa légende et le fantôme de ses twin towers mythiques dont l’ombre plane toujours sur le Nord-Ouest de Londres depuis leur démolition en 2003. Dans une sorte d’immense vaisseau hanté aux sièges rouges, les Diables ne sont pas parvenus à briser le mythe hier en début de soirée, alors qu’ils ont été longuement en mesure de broyer l’Angleterre lors d’une demi-heure où ils ont tout simplement joué en nº1 mondiaux. S’ils étaient parvenus à doubler la mise après le penalty forcé puis converti par Lukaku, ils auraient sans doute réduit en cendres les derniers espoirs de la 4e nation mondiale de prendre part au Final Four de la Nations League. Un coup de réparation concédé de manière absurde par Meunier en fin de première période, alors que Henderson n’était pas dans la zone du ballon, en a décidé autrement. Et replacé l’Angleterre dans le match, puis au final, dans la course au leadership de la poule B. Les Three Lions (7 pts) mènent désormais les débats avec un point d’avance sur la Belgique (6)