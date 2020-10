Toby Alderweireld après la défaite des Diables rouges en Angleterre (2-1): «Nous n’étions pas assez adultes»

Les Diables rouges ont subi leur première défaite en près de deux ans dimanche soir en Angleterre (2-1), la quatrième sous Roberto Martinez. « Nous n’étions pas assez adultes au départ », a déclaré Toby Alderweireld.

« Nous avions tout sous contrôle jusqu’à ce penalty inutile. Ils sont donc revenus dans le coup. Si nous étions un peu plus affûtés et que nous faisions les bons choix, nous pouvions marquer trois fois. Et c’est un manque de maturité. Nous devons être plus cliniques pour atteindre notre objectif. Nous avons encaissé un but malheureux en deuxième mi-temps et après cela, nous n’avons tout simplement pas été assez bons. Je dois l’admettre. Mais avant cela, nous avions eu suffisamment de possibilités. On devait les mettre et tuer le match ».