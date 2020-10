Nations League: le Danemark consolide sa troisième derrière la Belgique, partage entre la France et le Portugal

Le second match du groupe 2 de la Nations League A, celui de la Belgique, s’est terminé dimanche par la large victoire du Danemark en Islande (0-3). Runar Sigurjonsson contre son camp (45e), Christian Eriksen (46e) et Robert Skov (61e) ont ainsi permis aux Danois de consolider leur troisième place avec 4 points, à deux longueurs de la Belgique et trois de l’Angleterre. L’Islande, qui a collectionné trois défaites, attend toujours son premier point avant d’accueillir les Diables rouges mercredi. Il n’y a pas eu de buts dans les rencontres Pologne-Italie (groupe 1) et France-Portugal (groupe 3).