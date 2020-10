Attention la Vivaldi: sous les vivats, toujours la colère

Et voilà le premier sondage de l’ère De Croo, post-Wilmès. Et s’il est un message à en retenir, c’est qu’il n’y a apparemment rien de tel que de s’engager pour séduire le citoyen. Cette prise de responsabilités est en effet plébiscitée dans le classement de popularité des personnalités flamandes ou francophones. Les hommes et les femmes membres ou concepteurs de la Vivaldi marquent des points : Alexander De Croo arrive en tête ou juste derrière Sophie Wilmès, mais aussi Conner Rousseau, Frank Vandenbroucke, Egbert Lachaert ou Paul Magnette. Cela ne veut pas dire que les sondés sont ravis, sur le fond, de ce gouvernement qui s’est soudain formé, mais qu’en tout cas, les hommes et les femmes qui en sont, ont droit à une prime « confiance » de départ.