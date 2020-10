Les Los Angeles Lakers sacrés pour la 17e fois

Les grands clubs ne meurent jamais et les grands champions répondent présents quand on les attend… Les Lakers et Lebron James l’ont confirmé de manière éclatante dans la bulle de Disney World en remportant, dans la nuit de dimanche à lundi à Orlando, le titre NBA, 4 manches à 2 face à Miami !

Malgré la superbe résistance du Heat, porté par un Jimmy Butler héroïque, les Californiens ont confirmé leur statut de favoris sous l’impulsion de leur leader qui, à 35 ans et au terme de sa 17e saison dans la grande Ligue, reste le meilleur basketteur actuel du monde.