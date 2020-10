Coronavirus en Belgique: vers un couvre-feu en Wallonie?

Denis Mathen, le gouverneur de la province de Namur, était l’invité de BEL RTL ce lundi matin. Face aux chiffres « inquiétants » en Région wallonne, il a confirmé qu’une réunion des gouverneurs de province était prévue dans la journée pour discuter d’un couvre-feu entre une heure et six heures du matin, sauf dérogations.

« L’idée est d’inciter à rentrer chez soi plus tôt et éviter les fêtes clandestines. Si on rentre de soirée pendant la nuit, on risque un contrôle et donc un P.V. » explique-t-il.

Le libéral estime que cette restriction de liberté, si elle est « bien ciblée, limitée dans le temps », se justifie. « La mesure est nécessaire, il faut aussi qu’elle soit comprise par la population. »