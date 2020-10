NBA: LeBron James «est le plus grand joueur que l’univers ait jamais vu», affirme son coach

« J’ai toujours cru en LeBron. Si vous pensez savoir certaines choses, alors vous ne savez pas. Quand on le côtoie tous les jours, on réalise vraiment quel est son état d’esprit, on voit les ajustements qu’il fait, la façon dont il dirige le groupe», a déclaré Vogel, admiratif.

«Encore une fois, vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Ce fut juste une grande expérience de le coacher et de le voir mener ce groupe qui n’était pas en playoffs l’an passé. La liste de joueurs a été constituée, presque du jour au lendemain, et prendre ce groupe et le conduire vers la terre promise, comme on dit... Il a été formidable toute la saison, je n’aurai jamais assez de mots pour lui», a-t-il ajouté.