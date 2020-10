La saison 2020-2021 aux Tanneurs: les reprises étoilées à ne pas manquer

Très attendu : « Les filles du Hainaut »

Au café, quatre chroniqueuses radio épluchent les journaux et nous racontent ces histoires qui parfois nous horrifient, souvent nous troublent, ces histoires terribles, rocambolesques, banales ou extraordinaires : les faits divers. En live et sans filet, elles racontent ces épisodes avec grâce, bassesse, humanité, esprit de déduction et de corps. En forme de bistrot radiophonique, la pièce va à la rencontre de l’instant, gratte nos obsessions, nos solitudes, nos vies et nos villes désolées.

Toute la saison.