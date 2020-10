Ivan Paduart et Patrick Deltenre ne nous déçoivent pas

Avec le beau jeu de mots du titre, on sourit déjà et on prête l’oreille avec plaisir à la musique du duo. Et on n’est pas déçu. Le piano d’Ivan et la guitare de Patrick entretissent des motifs simples et sophistiqués à la fois, énergiques et tendres, lyriques et enflammés. Ils se connaissent depuis 30 ans et le premier album d’Ivan chez Igloo Illusions sensorielles, en 1992, c’était déjà avec Patrick. Complices, donc. Et ça s’entend fortement dans cet album qui aurait pu, dixit Ivan, s’intituler Back to the roots :