« Avoir quelque chose à prouver me donne l’énergie. Cela m’a motivé cette dernière année et demie, après ma blessure (à l’aine). Cela m’a motivé, parce que quoique j’aie fait dans ma carrière jusqu’à présent, il y a toujours des grommellements, des doutes sur ma place dans l’histoire de ce sport. +Et a-t-il fait ceci, a-t-il fait cela?+. Donc avoir ça à l’esprit, me dire finalement que j’ai encore quelque chose à prouver m’a motivé».