Personnes âgées, enfants: quels sont les symptômes du coronavirus?

Après un rappel des chiffres, Yves Van Laethem est revenu sur les symptômes de l’infection lors de la conférence ce lundi du Centre de crise.

En ce qui concerne les symptômes relativement typiques : la perte de l’odorat et du goût, une toux irritative et sèche, les douleurs thoraciques, être à court d’haleine. Il est alors adéquat de contacter par téléphone son médecin traitant.

D’autres symptômes sont moins spécifiques à la maladie, « et pour lesquels au moins deux d’entre eux doivent être associés pour songer au Covid » : la fièvre, une sensation grippale, une faiblesse musculaire brutale et importante, une fatigue sévère et extrême, des céphalées, la diarrhée, le mal de gorge et le nez qui coule.

Chez les personnes âgées, ils peuvent être différents et l’on peut voir comme symptômes de la maladie une confusion brutale ou une chute soudaine.