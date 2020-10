Kimmer Coppejans (ATP 171) n’est pas parvenu à rejoindre le tableau final du tournoi de tennis ATP 250 de Sardaigne, et d’une dotation de 271.345 euros et joué à huis clos au Forte Village Resort, un club de vacances de luxe.

Au second tour des qualifications, Coppejans, 26 ans, a été battu dimanche par l’Argentin Federico Coria, 28 ans, 86e mondial, et tête de série N.1 des qualifications. Le N.2 belge s’est incliné 6-1 et 6-4 au terme d’un match qui a duré 1 heure et 11 minutes.

Coppejans avait battu au 1er tour l’Italien Gian Marco Moroni (ATP 224) 2-6, 7-6 (7/3), 6-0.