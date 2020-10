Détours wallons – La boucler ou pas? Telle est la question

Elia projette de compléter son réseau à haute tension par une « boucle » de 85 km à travers le Hainaut. Les habitants et les élus locaux veulent donner de la voix. Et si on osait la consultation populaire ?

Privilège de l’âge, hélas : on en a connu, et pas qu’un peu, des comités de défense ou des associations de riverains qui tentent, vaille que vaille et souvent coûte que coûte, de s’opposer à un projet immobilier, industriel, routier, commercial, et on en passe. Parmi les plus beaux combats, on retrouve trace dans notre mémoire et dans les archives du Soir de l’extraordinaire mobilisation des habitants de Hautrage (Hainaut) pour sauver le bois des Poteries, promis à devenir une décharge. C’était dans les années nonante…