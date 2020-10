GP de l’Escaut: Deceuninck-Quick Step vise une cinquième victoire de suite avec Sam Bennett

Maillot vert du Tour de France, où il a remporté deux étapes dont celle des Champs Elysées, l’Irlandais, 29 ans, sera entouré d’Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, du Français Florian Sénéchal, 2e de Gand-Wevelgem dimanche, du champion de Nouvelle-Zélande Shane Archbold, du Danois Michael Morkov et de l’Allemand Jannik Steimle.

De par les mesures restrictives liées au coronavirus, le départ et l’arrivée se feront à Schoten, sur un parcours totalement plat, sans zones pavées. « Il y aura vraisemblablement un sprint massif », prédit Wilfried Peeters, directeur sportif chez Deceuninck-Quick Step. « Nous avons une belle équipe qui peut contrôler la course. Sam est notre leader ».

La formation Deceuninck-Quick Step a remporté, six fois le GP de l’Escaut dont les quatre dernières éditions avec l’Allemand Marcel Kittel (2016 et 2017) et le Néerlandais Fabio Jakobsen (2018 et 2019).