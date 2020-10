La presse britannique sous le charme des Diables rouges malgré la défaite: «L’Angleterre a encore du chemin à parcourir pour dépasser la Belgique»

Oui, la Belgique s’est inclinée ce dimanche soir en Angleterre (2-1). Oui, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas rendu leur plus belle copie. Oui, les Diables ont manqué de réalisme à l’occasion de cette rencontre à Wembley. Mais, non, il n’y a rien de dramatique à quelques mois de l’Euro… Et pour cause, ce n’est certainement pas une catastrophe de s’incliner face à cette jeune équipe des Three Lions, bourrée de talents et qui possède un réservoir de jeunes presque illimité. Sans compter que Roberto Martinez n’a pas pu compter sur son onze de base, avec les nombreuses absences dans sa sélection (Courtois, E. Hazard, T. Hazard, Mertens, Vertonghen…).