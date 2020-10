Le taux d'intérêt italien tombe au plus bas

Bonne nouvelle pour le Trésor italien: le taux d'intérêt à 30 ans est passé sous la barre de 1,60% lundi, le niveau le plus bas jamais atteint, signale l'agence de presse Reuters. Un phénomène dû à l'annonce probable par la Banque centrale européenne (BCE) de nouvelles mesures de relance, en particulier l'achat d'obligations d'Etat supplémentaires.

D'autres pays du sud de l'Europe en bénéficient également. En Espagne et au Portugal, par exemple, le taux d'intérêt à 10 ans est tombé lundi en dessous de 0,20%. C'est le plus bas niveau en un an.

L'économie de la zone euro continue de vaciller en raison de la recrudescence du nouveau coronavirus. Les appels à des mesures de soutien supplémentaires se multiplient et les marchés financiers semblent maintenant aussi attendre de la BCE qu'elle propose des mesures supplémentaires, a commenté à Reuters l'analyste d'ING Antoine Bouvet.

Le taux à 30 ans de l'Italie a déjà baissé de 40 points de base (0,4 point de pourcentage) au cours du mois dernier. Le gouvernement italien doit donc payer moins d'intérêts s'il émet de la dette à long terme, ce qui est une bonne nouvelle pour les finances publiques.

Les analystes n'excluent même pas la possibilité que le taux d'intérêt à 10 ans pour l'Espagne et le Portugal devienne négatif, ce qui signifierait donc que ces pays recevraient de l'argent s'ils empruntaient sur les marchés internationaux.