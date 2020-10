Cyclisme: Philippe Gilbert va discuter avec l’UCI et les organisateurs pour plus de sécurité lors des courses

Les coureurs Philippe Gilbert et l’Italien Matteo Trentin se joindront au groupe, qui insiste pour prendre des mesures après les nombreux accidents survenus cette saison. Le duo agira au nom du syndicat des cyclistes CPA (Cyclistes Professionnels Associés) et commentera un document préparé par l’organisation qui contient un certain nombre de recommandations. Il s’agit notamment de ce qui peut être amélioré en termes d’arrivées, de distances de sécurité pour les véhicules dans les courses, de signalisation, des zones de ravitaillement, au cours des trois derniers kilomètres, etc.