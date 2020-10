Entre l’Inde et la Chine, la tension monte sur le toit du monde

Dans les paysages lunaires du plateau himalayen du Ladakh, les convois militaires s’étirent et se succèdent. D’après les habitants de Leh, capitale de cet ancien royaume bouddhiste aux confins de l’Inde, le passage est incessant. Les véhicules transportent soldats, denrées, équipement et matériel de combat. Passant des cols vertigineux, ils convergent vers les vallées reculées de l’Est, qui jouxtent la frontière chinoise. A l’approche de l’hiver, qui paralysera bientôt cette contrée hostile, l’Inde mobilise toutes ses ressources pour un exercice de logistique militaire hors-norme. Sa course contre la montre se double du renforcement simultané des positions chinoises et de leurs bases arrière. Le long d’une frontière sous haute tension, 50.000 soldats se regardent désormais en chiens de faïence.