Selon le Grand baromètre, la Vivaldi perdrait des sièges à la Chambre

Si l’on compte bien, et si l’on suit les projections effectuées par Ipsos, ça commence moyennement pour la Vivaldi (Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen, Ecolo, CD&V). A peine advenue, elle ne compte plus que 82 sièges à la Chambre, au lieu des 87 auxquels elle a droit sur la base des élections législatives de mai 2019. Pour rappel, pour avoir la majorité au Parlement, il faut occuper 76 sièges, sur les 150 dans l’hémicycle. Ce tassement, à qui la faute ? Aux mauvaises performances de plusieurs partenaires, à savoir le PS, Groen, l’Open VLD et le CD&V (le MR obtient le même nombre de sièges qu’aux élections, sa chute à Bruxelles en termes d’intentions de vote n’a pas d’impact à ce stade sur le nombre d’élus), qui ne sont pas compensées par les gains enregistrés côté Ecolo et SP.A.