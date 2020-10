Coronavirus – «La vie devant toi, jour 79»: Halloween

Dimanche, il s’est passé un truc incroyable.

On a vécu une espèce d’ellipse temporelle ultra flippante, un gros vertige, une accélération brutale où les neurones s’entrechoquent en disant : « Hein quoi ? Mais que ? » Comme dans l’épisode de la caverne dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (le film), où on voit Dumbledore sur un rocher au milieu de la mer et l’instant d’après, on ne sait pas comment, il est à l’intérieur de la grotte infestée d’Inferi (des sales morts-vivants qui obéissent à Voldemort, le méchant).

Bref, frustrant.