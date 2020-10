Tweres défend les intérêts des résidents secondaires

Le lockdown, décrété le 16 mars dernier, Marie-Anne Coninsx l’a mal vécu. Et pour cause. Cette jeune retraitée est restée confinée plusieurs mois en Allemagne où elle possède une maison avec son époux. Ce qu’elle aurait souhaité ? Passer ces longues semaines de farniente dans leur résidence secondaire de Coxyde fraîchement retapée de fond en comble. Seulement voilà, les règles anti-Covid-19 l’interdisaient formellement. « J’ai pris le premier avion possible pour la Belgique le 4 juin », se souvient-elle aujourd’hui. « J’ai vécu cette restriction imposée à tous les possesseurs d’une résidence secondaire comme une injustice. On nous traitait comme des ennemis qui pouvaient infecter tout le monde… »