Rafael Nadal est bien parti pour être le n°1 de tous les temps

Rafael Nadal qui égale, pour la première fois en 17 ans, le nombre de titres en Grand Chelem de Roger Federer, ça ravive le fameux débat de qui sera nommé, un jour, le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Une seule certitude, ça se joue pour l’instant entre les trois monstres du « Big 3 » dont l’énorme domination replace les légendes comme Borg, McEnroe, Sampras ou Laver (et bien d’autres) au rang des pionniers, un peu plus loin…

Encore faut-il être d’accord sur le critère suprême qui permet de départager les légendes. Le plus grand nombre de titres ? Le plus grand nombre de semaines passées sur le trône mondial ? Le meilleur taux de succès dans les duels respectifs ? Ou le plus grand nombre de sacres en Grand Chelem ? Rien que sur ça, la discussion peut durer des heures. On va donc s’en tenir au dernier critère qui fait l’actualité, et aussi quasi l’unanimité. En remportant son 13e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a frappé un grand coup. Il a égalé le fameux « 20 » de Roger Federer. Il faut se rendre compte que, fin 2009, l’Espagnol comptait encore 9 sacres majeurs en moins que le Suisse (c’était 6 à 15), alors que Novak Djokovic était à la traîne 14 titres derrière ! À ce titre, le bond en avant du Serbe est assez prodigieux même si, la raclée reçue en finale, et le fait d’être repoussé à 3 titres désormais des deux autres rivaux, sont autant de coups durs.