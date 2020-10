Voyages à l’étranger: bientôt une carte unique pour l’ensemble des pays de l’UE (vidéo)

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié une vidéo sur Twitter. Elle y explique les problèmes – et les prochaines solutions – pour les voyages à l’étranger.

« Au cours des derniers mois, de nombreux gouvernements ont introduit des restrictions de voyage », rappelle von der Leyen qui reconnaît la confusion que de telles mesures ont pu provoquer. « Il est difficile de savoir où l’on peut voyager et quelles sont les règles à suivre pour s’y rendre ou rentrer chez soi. »

Dans toute l’Union européenne, les couleurs sont différentes et les règles en matière de tests et de quarantaine le sont également. « Nous devons nous coordonner pour faciliter la vie des Européens. Plus les règles sont claires plus les citoyens s’y retrouvent. »