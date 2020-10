Les émissions littéraires font-elles encore lire?

Derrière le succès de « La Grande Librairie », sur France 5, le format de l’émission littéraire fait difficilement recette en télévision. Mais la prescription joue à plein sous d’autres formes et d’autres supports.

François Busnel, à la barre de l’émission « La Grande Librairie » se voit avant tout comme un passeur de livres et réfute l’idée d’être un critique. - France Télévisions.

Si Julien Lepers – et son débit mitraillette – tenait encore le micro de Questions pour un champion, il ne lui faudrait qu’une infime seconde pour faire deviner la réponse à « A quelle émission littéraire animée par François Busnel et diffusée sur France 5 les libraires doivent-ils leurs meilleures ventes de romans ? »… C’est, c’est… Facile : il n’y en a que pour La Grande Librairie dans la bouche des bibliothécaires et des libraires, qui ne se lassent pas de voir arriver des clients dont les goûts sont forgés, semaine après semaine, par l’émission phare.