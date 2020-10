Ces vingt dernières années, le nombre de matches joués par un joueur au cours d’une saison pleine a augmenté d’environ 50 %. Le calendrier des compétitions européennes est « full » et il ne risque pas vraiment de s’alléger dans les années à venir.

« De toute façon, personne n’écoute l’avis des joueurs quand il s’agit du calendrier. » Samedi, à 24h du match contre l’Angleterre, Kevin De Bruyne en a remis une couche sur un sujet que les médias aiment eux aussi remettre sur la table quand l’occasion se présente. Car il est « touchy », comme on dit chez nos voisins anglais. Des voisins qui savent de quoi on parle, dans un championnat où il n’existe pas de trêve hivernale et où les organismes sont mis à rude épreuve chaque week-end.