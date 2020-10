Elia franchit un pas vers une stratégie de financement durable

Les objectifs de performance durable qui influencent le mécanisme de prix de la facilité de crédit sont liés aux efforts de l'entreprise pour combattre le changement climatique et à sa performance en matière de santé et de sécurité.

"Nous rendons nos processus plus durables et mettons tout en œuvre pour être entièrement neutres en carbone d'ici 2040, sans toutefois faire de compromis sur la sécurité de nos employés et du réseau. Signer la première ligne de crédit liée à des objectifs de performance durable cadre pleinement avec cet engagement", souligne la directrice financière (CFO) du groupe Elia, Catherine Vandenborre, citée dans un communiqué.

La facilité de crédit renouvelable, d'une durée de trois ans, dispose de deux options de renouvellement d'un an et peut être utilisée aux fins générales de l'entreprise.