Coronavirus: un deuxième confinement, l’option du pire

Avec ma copine, on a pris les paris sur la date du reconfinement. Elle dit que les enfants ne rentreront pas à l’école après la Toussaint. » Une conversation de bureau version 2020. Un peu cynique, mais de plus en plus plausible au regard des mauvais chiffres du coronavirus en Belgique. On l’écrit depuis plusieurs semaines, quitte à le répéter : de préoccupante, la situation sanitaire est devenue alarmante. Plus de 4.000 infections quotidiennes ont été recensées en moyenne la semaine passée, avec un pic au-delà des 6.000 cas détectés mercredi dernier.