Blessé, Tsitsipas déclare forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg

Stefanos Tsitsipas (5e mondial), toujours blessé à la jambe gauche, a déclaré forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg, qui commence ce lundi, annonce-t-il sur les réseaux sociaux.

Le jeune Grec (22 ans) avait expliqué après sa demi-finale à rallonge contre Novak Djokovic à Roland-Garros vendredi, finalement perdue en cinq sets (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1), qu’une blessure survenue mi-septembre à Rome s’était « réveillée » en fin de match. Il avait fait appel au médecin pour une douleur au niveau des adducteurs gauches au cours de la partie.

« Je me suis blessé légèrement à la jambe, j’ai passé une IRM, et suivant les conseils de mon médecin, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg, de prendre une semaine de repos et de me préparer pour Vienne », programmé à partir du 26 octobre, écrit Tsitsipas.