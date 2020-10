Coronavirus: la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt testée positive

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, a été testée positive au coronavirus. Elle l'a annoncé lundi soir sur Twitter. Elle était déjà en quarantaine, elle continuera donc à travailler à domicile.

« Je viens de recevoir la nouvelle que j'ai été testée positive au coronavirus. J'étais déjà en quarantaine et je vais donc continuer à travailler à la maison. Soyez prudents et prenez soin de vous et des autres », a déclaré le ministre des Verts sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Plus tôt dans l'après-midi, son collègue du DéFI, Bernard Clerfayt, a annoncé de la même manière qu'il avait passé un test négatif et qu'il reprenait ses activités officielles. Il a également souhaité à ses collègues un prompt rétablissement.