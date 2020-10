Tubize à ciel ouvert pour un investissement de 17 millions d’euros

Mais que se passe-t-il donc au Centre national de Tubize pendant que les Diables rouges se retrouvent en transit entre Londres et Reykjavik ? Derrière les grilles du QG de l’équipe nationale, une intense activité, faite de va-et-vient incessants de camions, de pieux Franki plantés en rangs d’oignons, de ballets perpétuels entre pelleteuses et excavatrices. Le tout orchestré, dans une sorte d’incompréhensible magie, par une multitude de petits bonshommes casqués, dont le génie civil fera un jour sortir de terre les nouveaux bâtiments de l’Union belge.

Autour de l’hôtel qui accueille l’ensemble des sélections nationales, juste derrière le terrain d’entraînement principal, une vaste étendue s’étire jusqu’à une ligne d’horizon boisée, faite d’excavations et de remblais. Les parcelles rachetées voici un peu plus d’un an et demi par la Fédération, sur le territoire de Hal, sont destinées à accueillir deux nouvelles pelouses d’entraînement. Pour l’heure, des centaines de mètres cubes de gravier et de sable sont en train d’être étalés sur la surface délimitée par un immense rectangle de béton qui servira de pourtour. Passée cette future étendue engazonnée, s’ouvrira un grand parc dans une zone verte, conformément aux prescrits urbanistiques de la Région flamande. « On pourrait très bien y créer un vaste parcours santé pour le grand public aux limites du domaine, avec la création d’un lac artificiel, prévue pour le trop-plein de nos trois citernes d’eau de pluie géantes destinées à l’arrosage », explique Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge, qui nous sert de guide de luxe.