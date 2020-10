Le commissaire Vandersmissen reste mis à l’écart de son service

Depuis le 24 septembre, le directeur de la Direction Intervention de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles (Polbru), Pierre Vandersmissen, est temporairement réaffecté à la Direction Surveillance Palais, où il est désormais chargé d’œuvrer à la préparation et la gestion des procès à risques. Un poste qu’il occupera encore pour quelque temps, visiblement. En effet, le recours en extrême urgence qu’il avait introduit contre cette décision, dont il estimait qu’elle portait « atteinte à son honneur et sa réputation », vient d’être rejeté par la huitième chambre du Conseil d’Etat ce lundi. Celle-ci juge effectivement, dans son arrêt, que cette présupposée « atteinte » ne relève pas d’une gravité et d’une irréversibilité suffisante pour justifier une suspension urgente de sa mise à l’écart.