Nethys - L'ex-CEO d'Integrale en recours contre la BNB et la FSMA devant le Conseil d'Etat (PRESS)

L'ex-CEO de l'assureur Integrale, Diego Aquilina, a lancé une action devant le Conseil d'État contre la Banque nationale de Belgique (BNB) et contre la FSMA, le gendarme financier, car il conteste la remise en cause de son statut de "fit & proper" (compétence et honorabilité), annonce La Libre Belgique lundi.