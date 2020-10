Indépendant, PME, grande société: comment ils voient un éventuel reconfinement

L’indépendant : Kara Barbershop à Bruxelles

Kerim Kara a ouvert son salon de coiffure il y a un an et demi, au cœur de Bruxelles, sur l’avenue Louise. « Je vois bien qu’il y a quelque chose qui se trame, les clients veulent tous venir en même temps depuis deux semaines. Vous allez rire, ils me demandent de couper leurs cheveux plus courts que d’habitude… Au cas où ». Le jeune homme ne se plaint pas. Pour l’instant, il se réjouit plutôt d’un business qui tourne, à nouveau, bien. « J’ai fermé deux mois au total, j’ai tenu le coup grâce aux mesures prises par l’Etat et un loyer raisonnable. Je n’avais pas d’employé au moment du premier confinement, le droit passerelle et les 4.000 euros versés, sincèrement, c’était déjà pas mal pour une petite entreprise comme la mienne. »