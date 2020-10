Couvre-feu: après le Brabant wallon et le Luxembourg, à quoi s’attendre dans les 3 autres provinces wallonnes?

Le couvre-feu dans les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg sera d’application entre 1h et 6h du matin.

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a pris la décision, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, d’interdire les déplacements non-essentiels entre 1h et 6h sur l’ensemble du territoire provincial, à partir de ce mercredi 14 octobre 2020, et pour une durée de quinze jours renouvelables, a-t-il annoncé lundi soir. Il sera interdit de se trouver ou de se déplacer sur la voie publique entre 1h et 6h, sauf pour raisons médicales, professionnelles ainsi que pour porter assistance à un proche.