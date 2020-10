entretien

À la Fédération des entreprises de Belgique, on est catégoriques et catastrophés « rien qu’à l’idée » : reconfiner employeurs et travailleurs rimerait inévitablement avec cataclysme économique et social. Quant au télétravail, pas question de l’avancer comme solution à tous les maux, ni, donc, de le rendre obligatoire. Pieter Timmermans, patron des patrons belges, préférerait plutôt qu’on serre la vis dans la sphère privée, « là où les problèmes sont actuellement constatés ».