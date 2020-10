Le Brabant wallon et le Luxembourg passent en confinement nocturne pour quinze jours

Le Brabant wallon et le Luxembourg passent, dès ce mercredi 14 octobre à minuit, en confinement nocturne. Et ce, pour une durée de quinze jours. Ainsi en a décidé le gouverneur du Brabant wallon à la suite d’un « Conseil 27+1 », qui réunit les 27 bourgmestres et la Province, et d’une longue réunion en visioconférence avec les quatre autres gouverneurs wallons au terme de laquelle la province du Luxembourg a décidé d’embrayer sur la décision brabançonne afin de réduire les contacts et de ralentir la propagation du virus.