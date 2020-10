Jaroslav Silhavy, le coach de la Tchéquie, et Amadou Diawara, joueur de l’AS Rome, positifs au coronavirus

Après les trois internationaux Borek Dockal, Adam Hloosk et Antonin Barak, le sélectionneur tchèque Jaroslav Silhavy a lui aussi été testé positif au coronavirus. La nouvelle a été confirmée lundi par la fédération tchèque.

Amadou Diawara aussi positif

Amadou Diawara, médian guinéen de l’AS Rome, a annoncé lundi sur les réseaux sociaux avoir été testé positif au Covid-19.

« Ce matin, j’ai effectué le test en rentrant de l’équipe nationale, malheureusement je suis positif au Covid-19 », a écrit Diawara. « Je veux rassurer les personnes qui me connaissent, heureusement je me sens bien, mais, bien sûr, je devrai respecter une période de quarantaine. J’espère pouvoir être à nouveau disponible pour l’entraîneur le plus tôt possible. »