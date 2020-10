Coronavirus: un nouveau cas de réinfection aux États-Unis

Une analyse génétique a montré que ces deux infections successives avaient été causées par deux souches différentes du coronavirus SARS-CoV-2, point indispensable pour qu’on soit certain qu’il s’agit bien d’une réinfection.

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d’intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi qui détaille ce cas de réinfection, l’un des cas recensés jusque-là dans le monde. Des cas avaient aussi été constatés en Belgique. Toutefois seule une partie des recontaminations ont été recensées, notamment parce qu’elles nécessitent une analyse complète du génome pour être validées.

« Il y a toujours de nombreuses inconnues sur les infections au SARS-CoV-2 et la réponse du système immunitaire, mais nos travaux montrent qu’une infection antérieure pourrait ne pas nécessairement protéger contre une infection future », a estimé le Pr Mark Pandori, auteur principal de l’étude publiée dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases.