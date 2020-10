Météo: pas plus de 12 à 13 degrés dans les prochains jours

Le mercure ne dépassera pas les 12 à 13 degrés dans les prochains jours, ressort-il mardi des prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Mardi matin, le ciel sera couvert avec des pluies faibles à parfois modérées sur le nord-ouest et l’ouest du pays. Localement, brumes et brouillard seront possibles, principalement en Ardenne. Dans le courant de la journée, les pluies ou averses toucheront aussi le centre et le sud du pays. Dans le nord-est et l’est du pays, le temps devrait par contre rester sec à une ondée près. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de sud, s’orientant au sud-est.