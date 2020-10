La saison 2020-2021 à la Balsamine: la reprise 4 étoiles à ne pas manquer

Très attendu : Festival XX Time

La Balsamine réédite son festival réservé à une parole artistique exclusivement féminine avec, cette année, un focus sur le corps comme territoire. On y retrouve notamment Ophélie Mac avec Tout doit disparaître qui questionne non seulement la frontière entre l’art, le sexe et l’artisanat, mais aussi la sous-représentation des corps noirs dans le monde de l’art. Ophélie Mac, aka Mac Coco, est une artiste afro-féministe activiste qui se définit comme céramiste-performeuse. Son travail artistique questionne sa double culture, son identité métissée, ses influences religieuses, ses croyances, son intimité ainsi que sa relation au public.

